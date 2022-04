Archvale: in arrivo la versione fisica su Switch

Archvale è disponibile su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Nelle ultime ore, Super Rare Games, (publisher noto per le copie in scatola su Switch), ha annunciato l’arrivo della versione fisica sulla console Nintendo, con vendita a partire dal 14 aprile, tramite lo store ufficiale. Sono disponibili 4,000 copie, la spedizione è prevista per fine marzo. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

– Gioco Nintendo Switch completamente assemblato con cartuccia

– Artwork

– Manuale a colori

– Sticker esclusivo

Archvale è poi il terzo gioco del bundle Super Rare Games che comprende anche Sally Face e Flynn Son of Crimson.

Queste le caratteristiche di Archvale:

– Gioca a modo tuo. Migliora il tuo personaggio con le medaglie, permettendoti di creare la versione più adatta al tuo stile di gioco.

– La padronanza è fondamentale. Il combattimento tra i proiettili basato sulle abilità metterà alla prova le tue armi e richiede precisione e velocità.

– Costruisci il tuo arsenale. Realizza oltre 200 armi e armature usando oggetti raccolti nell’ambiente ed eliminando nemici.

– Esplora il mondo. Con eserciti di nemici in vari ambienti e dungeon d’ispirazione classica, esplora una mappa in continuo cambiamento dove troverai risorse uniche, necessarie per completare il tuo viaggio.

– Scopri la verità. Scopri le radici oscure del mondo nella tua missione per ritrovare l’arco verso il leggendario mondo di Archvale.

Qui sotto potete vedere il trailer.