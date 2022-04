Age of Empires IV: altri segnali della versione console

Fin da dopo il lancio su PC, Relic ha parlato di un’eventuale versione console per Age of Empires IV. Non è però stato poi annunciato nulla di ufficiale in merito, ma negli scorsi mesi alcuni leak avevano individuato una versione Xbox del noto strategico.

Nelle ultime ore si è andato ad aggiungere un ulteriore indizio: la pagina del Microsoft Store del gioco sembra suggerire che possa arrivare su console Xbox, in quanto è segnata la frase “Il multiplayer online su console richiede un abbonamento a Xbox”.

Ovviamente, non essendo questa una notizia ufficiale, va sempre presa con pinze. Noi però vi aggiorneremo in caso di eventuale conferma, o smentita, dell’arrivo di Age of Empires IV su console Xbox. Qui sotto potete vedere come si presenta la pagina dello store.