MulitiVersus: leak di 5 minuti di gameplay

Da dopo l’annuncio di novembre da parte di Warner Bros Games e Player First Games, non è stato più mostrato molto relativo a MultiVersus, il picchiaduro con i personaggi di WB simil-Smash Bros. Dal play test chiuso che si sta svolgendo, sono però trapelati 5 minuti di gameplay.

Il filmato, che potete vedere a questo link, mostra diversi stage e combattenti. Le immagini non sono nitidissime e ci sono anche dei segni che non permettono di vedere bene, ma fornisce uno sguardo adeguato su come sarà il gioco in azione.

Questo oltretutto non è il primo leak per MultiVersus, arrivato del play test. Recentemente infatti, i dataminer avevano anche trovato delle linee vocali nei file del gioco relativi a diversi personaggi inclusi nel roster che non sono ancora stati confermati ufficialmente.

MultiVersus uscirà quest’anno per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Non è stata ancora annunciata una data di uscita specifica.