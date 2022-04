Un nuovo Subnautica è in sviluppo?

Il gioco di sopravvivenza subacquea Subnautica di Unknown Worlds ha saldamente stabilito la sua reputazione come uno dei migliori del genere, grazie a un ciclo di esplorazione allettante e a meccaniche di sopravvivenza coinvolgenti. Il suo seguito Subnautica: Below Zero ha costruito sugli stessi punti di forza, rendendolo un degno successore dell’originale.

Ora, però, gli annunci di lavoro sembrano suggerire che un nuovo gioco ambientato nell’universo di Subnautica è in sviluppo presso lo studio. Lo sviluppatore Unknown Worlds sta cercando un senior narrative designer per “il prossimo gioco nell’universo di Subnautica”. I candidati interessati possono controllare l’apertura del lavoro qui. Naturalmente, è ancora presto, e i fan dovranno aspettare un po’ prima di ottenere qualsiasi trailer di annuncio o altro materiale relativo al progetto.

Questo è in aggiunta ad un’altra nuova IP a cui lo studio ha lavorato quando è stato acquisito da Krafton, sviluppatore di PUBG, l’anno scorso. Secondo i rapporti finanziari dello studio, la nuova IP sarà un gioco di strategia a turni ambientato in un mondo fantascientifico che è attualmente in fase di sviluppo con PC e mobile come piattaforme di destinazione.