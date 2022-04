Trek to Yomi: gli sviluppatori parlano della versione per Steam Deck

Valve è stata nel processo di passare attraverso l’enorme catalogo di Steam e ottimizzarlo un po’ alla volta in modo che quei giochi possano funzionare al meglio sullo Steam Deck, ma naturalmente, gli sviluppatori che lavorano su titoli imminenti hanno anche questo da considerare.

Uno di questi giochi è il prossimo titolo d’azione samurai a scorrimento laterale Trek to Yomi di Flying Wild Hog. Sappiamo che il gioco punterà al 4K e ai 60 FPS su PS5 e Xbox Series X/S, ma se sperate di giocarlo su un deck di Steam, anche lì non incontrerete molti problemi.

Questo secondo il direttore del gioco Marcin Kryszpin, che ha detto a GamingBolt in una recente intervista che grazie al lavoro di ottimizzazione impiegati dallo sviluppatore farà girare bene Trek to Yomi sulle console di generazione precedente, “dovrebbe funzionare bene” anche su Steam Deck. Ulteriori ottimizzazioni, secondo Kryszpin, arriveranno in seguito.

Kryszpin ha dichiarato:

Questo gioco dovrebbe funzionare bene su Steam Deck, perché abbiamo speso molto tempo per ottimizzare le prestazioni sulle console di 8a generazione”, “Una volta ricevuti i dev kit, inizieremo a condurre test più approfonditi.

Durante l’intervista, Kryszpin ci ha anche detto che Trek to Yomi sarà lungo circa cinque ore a difficoltà normale, ma avrà anche molto da offrire in termini di contenuti collaterali, con quattro finali, oggetti da collezione, una modalità sbloccabile di uccisione con un solo colpo e altro ancora. Trek to Yomi uscirà il 5 maggio per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Una versione per Nintendo Switch non è stata annunciata, ma Flying Wild Hog non l’ha esclusa.