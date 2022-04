Stranger of Paradise: in arrivo nuovo aggiornamento

Stranger of Paradise del Team Ninja Final Fantasy Origin è uscito da alcune settimane con vendite deludenti in Giappone, anche se poi negli ultimi giorni ha riscosso un esito positivo. Tuttavia, il supporto continua con l’aggiornamento 1.03 attivo e l’aggiunta di alcune funzionalità tanto necessarie come lo smantellamento automatico.

Ora è possibile impostare determinati parametri per il bottino nelle impostazioni e farli smontare automaticamente al termine di una missione. Si può anche aggiungere “5 stelle” e “Artefatto” alle impostazioni di ritiro degli articoli mentre “Nessuna affinità di lavoro” è ora un’impostazione quando si filtrano gli articoli. Per il multiplayer, ora è possibile cercare “Livello equipaggiamento medio simile” e “Livello missione 300”. La ricerca di una missione specifica non è più necessaria quando si gioca con altri giocatori. Dal punto di vista del combattimento, il danno Break inflitto e ricevuto dai nemici nelle missioni in cui si è significativamente sotto-livellato, come indicato dal “!” sui nemici, è stato modificato. Inoltre, il blocco regolare ora consumerà meno della propria barra di break rispetto allo scudo dell’anima quando viene attaccato. Questo lo rende più utile quando si accumulano molti colpi. Le patch note sono disponibili sul sito ufficiale di Square Enix.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è attualmente disponibile per Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.