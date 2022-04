Sony Interactive Entertainment ha acquisito Capcom?

Diverso tempo fa, Sony Interactive Entertainment ha annunciato l’acquisizione di Bungie per 3,6 miliardi di dollari, ma sembra che i piani alti dell’azienda giapponese intendano effettuare ulteriori acquisizioni prima della fine dell’anno. E in queste ultime ore c’è un rumor che potrebbe essere clamoroso!

Bisogna sapere che tempo addietro, il CEO di PlayStation, Jim Ryan, ha confermato in esclusiva a Game Industries che la suddetta azienda sta già guardando avanti ad altri sviluppatori. Un insider afferma di essere a conoscenza dell’imminente acquisizione, e ha suggerito che la suddetta azienda stia valutando l’acquisto di una nuova casa di sviluppo giapponese. Molti credono che potrebbe essere Konami o Capcom che l’azienda sta cercando di acquisire. Queste voci sono state alimentate quando il conduttore di Kinda Funny Games, Greg Miller, ha fatto un post sul proprio profilo Twitter, affermando che stavano ritardando la registrazione del podcast PS I Love You XOXO a causa di “grandi notizie”.

La grande notizia potrebbe essere trapelata per errore nelle ultime ore: tramite il profilo Twitter di PlayStation (leak in calce alla notizia), Sony Interactive Entertainment ha erroneamente annunciato l’entrata di Capcom nei PlayStation Studios, tweet che però non appare più in queste momento (e ci mancherebbe pure senza alcun annuncio ufficiale). La domanda ora è: si è trattato di un errore del social media manager, un post pubblicato in anticipo oppure di un’immagine fasulla?