Kingdom Hearts IV annunciato ufficialmente al 20° Anniversario del gioco

Nel corso delle recenti ore, gli appassionati del franchise di Kingdom Hearts sono in estasi, non solo per il ventesimo anniversario dedicato, ma perché è stata svelata una notizia che ha reso veramente felici i giocatori. Ebbene, secondo quanto annunciato da Square Enix, grazie ad un trailer per festeggiare i 20 anni dell’opera, l’azienda nipponica ha ufficialmente annunciato Kingdom Hearts IV come celebrazione del 20° anniversario.

Al momento in cui scriviamo questa notizia, Square Enix tutt’ora non ha comunicato nessuna piattaforma di destinazione e nemmeno una possibile data di uscita, per cui dovremo aspettare ulteriori dettagli dalla compagnia per saperne maggiormente sulla produzione. Il trailer termina con la frase “magic in the making”, suggerendo che il titolo è ancora piuttosto lontano per la release ufficiale. L’annuncio arriva alla fine del trailer incorporato in calce alla notizia, che presenta una grande compilation di tutti i filmati mostrati durante l’evento dell’anniversario a Tokyo.

In un comunicato stampa, il direttore di Walt Disney Games Nana Gadd ha spiegato quanto il team sia onorato di lavorare con Tetsuya Nomura per due decenni.

Questo sguardo alla prossima avventura di Sora è solo l’inizio – non vediamo l’ora di mostrare di più quando sarà il momento giusto.

Insomma, dopo tanto tempo, finalmente è stato annunciato Kingdom Hearts IV, ma ancora non sappiamo praticamente nulla del gioco.