Melty Blood Type Lumina: due nuovi personaggi in arrivo

Su Melty Blood Type Lumina verranno aggiunti molto presto ben due personaggi nuovi di zecca. Si tratta di uno che ritorna, ovvero Powered Ciel, e uno completamente nuovo, cioè Mario Gallo Bestino. Di seguito, vi diamo le descrizioni dei combattenti del gioco sviluppato da French-Bread:

“L’incarnazione della vera natura della Burial Agency; un carnefice che uccide demoni Ciel, equipaggiato per affrontare i ventisette Apostoli Morti e nemici nella stessa classe, usando l’arma concettuale “Settima Sacra Scrittura” suddivisa in singole cause di morte. Fa un uso costante della “Settima Sacra Scrittura”, una sacra reliquia di classe millenaria. Sebbene prosciughi un’enorme quantità di energia magica, è uno stile di battaglia praticabile per Ciel, che ha il potere magico di cento magi. I suoi attacchi principali utilizzano spesso armi, nello stile di “Blaze”, “Blade” e “Break”, e il suo armamento pesante include sia forza bruta che potenziamenti magici. Forse a causa della sua specializzazione nel distruggere gli eretici, è ancora più fredda e spietata del solito.”

Mentre invece, la descrizione di Mario Gallo Bestino è la seguente:

“Un prelato ad interim della Santa Chiesa. Un bel ragazzo con i capelli biondi e la pelle chiara, Mario tende a vestirsi casualmente. Anche se potrebbe non sembrare così, ricopre una posizione di grande responsabilità mentre era ancora nella sua prima adolescenza. Detesta gli inetti e gli indolenti e spesso si scaglia verbalmente, ma è anche una persona compassionevole e rispettosa in fondo. Il suo talento nel valutare il carattere e le abilità, il suo abile equilibrio tra hard power e soft power, la sua leadership e capacità di usare le risorse per controllare il gioco, e il suo stile di combattimento che usa una Piano Machine per controllare le suore come le marionette, gli sono valsi il soprannome di ” Mario il burattinaio”.

L’aggiornamento di Melty Blood Type Lumina arriverà il 14 aprile.