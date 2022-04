Kingdom Hearts Missing Link: annunciato gioco mobile

Durante la diretta livestream dedicata ai 20 anni del franchise di Kingdom Hearts è stato annunciato Kingdom Hearts Missing Link, insieme ad un nuovo titolo principale, ovvero Kingdom Hearts 4. Tuttavia, per quanto la notizia sia fenomenale sotto ogni punto di vista (ricordiamoci che il terzo capitolo ha ormai 3 anni), non abbiamo alcuna informazione sulla loro data di uscita effettiva, specialmente per il secondo. Per quanto riguarda il titolo per mobile, sappiamo che uscirà quest’anno e la closed beta non tarderà ad arrivare, a detta degli sviluppatori di Square Enix. Per l’occasione, il brand manager della serie Ichiro Hazama ha detto:

“Siamo entusiasti di celebrare il 20° anniversario della serie con l’annuncio di due nuovi titoli di Kingdom Hearts. Vorremmo ringraziare i fan per tutto il loro supporto nel corso degli anni e non vediamo l’ora che sperimentino tutto ciò che accadrà per Sora”.

Kingdom Hearts Missing Link consentirà ai giocatori di intraprendere avventure dal regno di Scala ad Caelum nel mondo reale. I giocatori potranno cimentarsi in epocali battaglie contro gli Heartless e scoprire una nuova storia originale. Tutti sono in attesa del quarto capitolo della saga, e non vediamo l’ora di vedere cosa ne uscirà fuori con la versione mobile. Una nuova saga per il franchise è iniziata.