Tainted Grail: nuova edizione Kings of Ruin

Un gioco da tavolo finanziato da una delle più grandi campagne Kickstarter di tutti i tempi, ovvero Tainted Grail, sta ottenendo un seguito. All’inizio di questa settimana, Awaken Realms ha annunciato Kings of Ruin, una nuova campagna narrativa a sé stante che continua la storia del primo gioco, il quale vuole essere una storia a sé stante che consente ai nuovi giocatori di tuffarsi nel mondo del gioco. Awaken Realms ha anche annunciato una seconda edizione del primo Tainted Grail per coloro che desiderano lanciarsi nel gioco da tavolo completo. Le anteprime di entrambi i giochi possono essere trovate su Gamefound. Il gioco è una rivisitazione dei miti arturiani che combina esplorazione, avventura e meccanica di sopravvivenza con una trama ramificata della campagna. I giocatori esplorano lentamente una mappa fatta di carte mentre cercano di mantenere grandi statue di Mehnir che allontanano un Wyrdness strisciante che affligge la terra in fiamme. Sia gli incontri di combattimento che quelli di diplomazia vengono risolti attraverso un mazzo di carte, con i giocatori che tentano di mettere insieme combo. Oltre al gioco principale, sono state rilasciate due espansioni che fungevano da prequel e sequel della trama della campagna principale. Tainted Grail ha fatto notizia nel 2018, quando è stato il centro del più grande Kickstarter dell’anno, raccogliendo oltre $ 6,4 milioni. Mentre diverse altre campagne Kickstarter da allora hanno superato Tainted Grail, il gioco rimane uno dei dieci più grandi giochi da tavolo finanziati tramite Kickstarter di tutti i tempi. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici su Kings of Ruin, il gioco sarà “una delle storie più rifinite dal punto di vista meccanico e più emozionanti nei giochi da tavolo” con diversi miglioramenti chiave apportati alla meccanica originale, comprese le modifiche al sistema di viaggio Menhir e un riequilibrato avanzamento caratteriale. Aspettatevi maggiori dettagli sui nuovi giochi che verranno annunciati presto.