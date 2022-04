Sonic the Hedgehog 2: incassi d’oro il fine settimana

Sonic the Hedgehog 2 sta vivendo il miglior weekend di apertura di sempre per un film basato su un videogioco, e i numeri parlano chiaro. Il sequel della Paramount che adatta l’amata mascotte di Sega è diretto verso un bottino di 71 milioni di dollari nel weekend d’apertura dopo un incasso di 26,5 milioni di dollari venerdì. È meglio dell’apertura di Fast 9 l’anno scorso e supera facilmente i $ 58 milioni che il primo film di Sonic the Hedgehog ha guadagnato quando è uscito nel 2020. Sonic the Hedgehog 2 è la quinta apertura numero uno per Paramount Pictures durante la pandemia, dopo A Quiet Place : Parte II, Scream, Jackass Forever e La città perduta. Il film sta ricevendo recensioni mediocri, sfoggiando una valutazione “fresca” ma non “fresca certificata” su Rotten Tomatoes. Anche dopo aver visto il trailer finale, le aspettative per il film erano alte, e siamo contenti che abbia confermato le attese.

“Il riccio blu preferito del mondo torna per un’avventura di livello successivo in Sonic the Hedgehog 2. Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic è ansioso di dimostrare di avere le carte in regola per essere un vero eroe. La sua prova arriva quando il dottor Robotnik ritorna, questa volta con un nuovo partner, Knuckles, alla ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere le civiltà. Sonic si allea con il suo compagno, Tails, e insieme intraprendono un viaggio in giro per il mondo alla ricerca dello smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate. Dai registi di Fast and the Furious e Deadpool, Sonic the Hedgehog 2 vede James Marsden, Ben Schwartz nei panni della voce di Sonic, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally e Jim Carrey che tornano, insieme alle nuove aggiunte Shemar Moore, con Idris Elba come voce di Knuckles e Colleen O’Shaughnessey come voce di Tails.”

Correte a vederlo al cinema se non l’avete ancora fatto!