Final Fantasy 16: regna ancora sulla classifica

Famitsu ha pubblicato le sue ultime classifiche settimanali per i giochi in arrivo più attesi, come votato dai suoi lettori, e non sorprende che Final Fantasy 16 regni ancora una volta. L’imminente gioco di ruolo esclusivo per Playstation 5 è stato in cima a queste classifiche per un certo numero di settimane, ed ancora una volta mantiene un sano vantaggio su Bayonetta 3, il gioco al secondo posto.

Non sorprende anche il fatto che la stragrande maggioranza della top 10 sia dominata dalle imminenti versioni Switch, a parte il già citato titolo e la versione Playstation 5 di Pragmata all’ottavo posto. Splatoon 3, che dovrebbe uscire quest’anno, si piazza al terzo posto, mentre il sequel di The Legend of Zelda Breath of the Wild, che è stato recentemente posticipato alla primavera del 2023, arriva al quarto posto. Nel frattempo, anche artisti del calibro di Xenoblade Chronicles 3, il prossimo remake in HD-2D LIVE A LIVE e Monster Hunter Rise Sunbreak entrano nelle classifiche. Tutti i voti sono stati espressi dai lettori di Famitsu tra il 17 marzo e il 23 marzo.