Mario Kart Tour: disponibile la patch 2.13.0

Un nuovo aggiornamento è appena stato rilasciato per Mario Kart Tour, portando il gioco alla versione 2.13.0. Questa è una patch relativamente piccola per il gioco e risolve semplicemente alcuni problemi e bug noti. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ufficiale del titolo mobile qui. Di seguito le note complete dell’ultima versione 2.13.0:

Aggiornamento 2.13.0 Modifiche

Problemi noti risolti.

Alcuni giocatori potrebbero riscontrare uno sfarfallio dello schermo su determinati dispositivi durante una gara.

Le immagini di gioco potrebbero non essere visualizzate correttamente se la lingua del dispositivo è impostata su turco o azerbaigiano.

Se selezioni una tuta da corsa Mii prima di iniziare una gara e poi vai al Negozio dalla schermata di selezione del kart o dell’aliante e la scambi con una tuta da corsa Mii, i punti base aggiuntivi che hai ricevuto ottenendo una tuta da corsa Mii potrebbero non essere riflessi sullo schermo “Pronto a correre!“.

Di seguito una panoramica del titolo mobile tramite il sito ufficiale:

Fate il Giro del Mondo. Mettete il piede sull’acceleratore e sfrecciate su percorsi ispirati a città reali e grandi classici della serie Mario Kart. Potete sfidare fino ad altri sette giocatori ed amici da tutto il mondo utilizzando la modalità Multiplayer. Tramite l’opzione Collezione, i giocatori possono collezionare e potenziare i vari piloti, veicoli ed accessori per trovare la combinazione migliore che li porterà alla vittoria su ogni pista.

Mario Kart Tour è attualmente disponibile per dispositivi mobile su iOS tramite AppStore e Android tramite GooglePlay.