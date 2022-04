Destiny: progetto futuro della serie

Destiny è la serie di punta di Bungie, ed anche se lo studio ha una nuova IP in lavorazione che lo impegnerà un po’, ciò non significa che il treno della serie rallenterà facilmente. Destiny 2 con l’ultima espansione sta ancora andando forte, ma sembra che la casa di sviluppo stia andando avanti con i suoi piani per espandere il franchise anche al di fuori dei videogiochi.

Un elenco di lavoro presso la prima menzionata casa di sviluppo per la posizione di Senior Producer, Linear Media menziona che la società sta cercando di produrre progetti che “estenderanno il franchise in nuove categorie tra cui TV, film, libri, fumetti e formati audio“. È interessante notare che uno dei requisiti elencati nell’annuncio menziona “esperienza con prodotti con licenza e/o animazione“, suggerendo che una serie TV animata di Destiny potrebbe essere in lavorazione, o almeno qualcosa che la casa di sviluppo sta pianificando di realizzare. All’inizio di quest’anno, Sony ha annunciato che acquisirà Bungie e all’epoca il CEO di Bungie Pete Parsons ha affermato che l’accordo avrebbe aiutato lo sviluppatore a diventare “una società globale di intrattenimento multimediale”, affermando che “i mondi di gioco sono solo l’inizio di ciò che il nostro IP diventerà.” Tale idea potrebbe venire dal desiderio di emulare Arcane di Riot Games, e se il progetto di Bungie dovesse avere inizio, i tempi per la realizzazione di tale show potrebbero essere abbastanza lunghi.