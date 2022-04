Halo The Master Chief Collection: nuova modalità di gioco

Mentre 343 Industries si prepara per la prossima stagione di Halo Infinite Lone Wolves, ha anche una modalità tanto attesa in arrivo su Halo The Master Chief Collection questa settimana.

In un recente post su Twitter, lo sviluppatore ha anticipato che “qualcosa di nuovo” è in arrivo con l’immagine di un giocatore che combatte contro il Diluvio. Per farla breve, è Flood Firefight. Scontro a fuoco, che fa parte di Halo 3 ODST, riguarda la lotta contro i Covenant attraverso un determinato numero di ondate e round. Resta da vedere come il Flood influirà su questo aspetto, ma dovrebbe essere la cosa più vicina a una modalità in stile “zombie” nella serie. Per quanto riguarda Halo Infinite, la Stagione 2 Lupi Solitari uscirà il 3 maggio. Aggiunge due nuove mappe, quali Breaker e Catalyst; nuovi nuclei di armatura gratuiti; e persino alcune nuove modalità come Last Spartan Standing e Land Grab. Sono in arrivo anche miglioramenti al Battle Pass come ulteriori elementi di personalizzazione nella traccia gratuita, 1000 crediti per i possessori di Premium Battle Pass e altro ancora.