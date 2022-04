Serious Sam Tormental: fine dell’accesso anticipato

Serious Sam Tormental, la versione roguelite top-down del franchise di Serious Sam sviluppato da Croteam è finalmente uscito dall’accesso anticipato su Steam dopo tre anni di sviluppo con uno sconto del 25%.

Con la versione completa, lo sviluppatore Gungrounds ha aggiunto molti nuovi contenuti. C’è “The Fortress” con nuovi nemici e Elite; Tormenti, che offrono caricamenti e obiettivi preimpostati mentre competi nelle classifiche; “dozzine” di nuovi vantaggi, missioni, poteri, armi e così via; e Ugh Zan Jr., che possiede abilità speciali uniche e sette poteri esclusivi.

Anche la narrazione ha visto alcuni cambiamenti, consentendo di parlare con Mental, mentre sono state aggiunte anche tracce musicali aggiuntive. Per coloro che hanno apprezzato Nuclear Throne ed Enter the Gungeon, Serious Sam Tormental potrebbe valere la pena dare un’occhiata soprattutto con il supporto cooperativo locale.