eFootball: Konami prende seriamente le critiche

La serie annuale di simulazioni calcistiche di Konami, Pro Evolution Soccer ha compiuto un passo importante l’anno scorso quando si è rinominata e lanciata con il nuovo eFootball free-to-play. Per quanto limitato sia stato il suo lancio, è stato tutt’altro che riuscito e il gioco ha ricevuto critiche diffuse da critici e giocatori immediatamente dopo il rilascio.

Questa settimana, la casa di sviluppo rilascerà il suddetto titolo per intero con il suo aggiornamento alla versione 1.0 e, prima del suo rilascio, la società ha assicurato che sta prendendo i feedback e le critiche dei giocatori “molto sul serio” nel tentativo di portare il gioco a un livello livello di qualità accettabile, e continuerà ad apportare miglioramenti basati sullo stesso.

Parlando con VGC, un portavoce di Konami ha dichiarato:

“Stiamo prendendo molto sul serio le opinioni dei nostri giocatori. Dal rilascio lo scorso settembre, abbiamo dato la priorità a miglioramenti e correzioni in base ai feedback e alle opinioni che abbiamo ricevuto. Continueremo a lavorare per migliorare il gioco e, come sempre, il prezioso feedback del giocatore è molto apprezzato.“

Tale dichiarazione vuol significare che la casa di sviluppo ha intenzione di lavorare più intensamente sul titolo, affinché non venga abbandonato a sé stesso ed in modo tale che la serie di PES, ora eFootball, non finisca nel modo più drammatico possibile.

eFootball è disponibile su Playstation 4, Playstation 5, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. L’aggiornamento alla versione 1.0 arriverà il 14 aprile.