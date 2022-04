Kingdom Hearts IV è in sviluppo con l’UE5, la pubblicazione è lontana?

Nella giornata di ieri il publisher Square Enix ha annunciato Kingdom Hearts IV (qui la nostra anteprima del gioco) in occasione della diretta dedicata al ventesimo anniversario della sere. Il gameplay-trailer proposto nel corso del livestreaming però potrebbe essere l’unico filmato tratto dal gioco che vedremo nel breve tempo.

Nelle ultime ore sono infatti emerse in rete una serie di nuove informazioni condivise dal game director Tetsuya Nomura legate all’action-RPG, che sembrerebbero confermare i lunghi tempi di sviluppo del titolo. Ecco l’elenco con tutti i dettagli emersi:

Nomura also mentions he wanted to call the next installment Verum Rex instead of KH4 but decided against it in order to not confuse the fans with the two opposing titles. He also thought that it might worry fans of Sora.

However, in-house staff refer to the game as Verum Rex.

— ☆オードリーAudrey☆ (@aitaikimochi) April 10, 2022