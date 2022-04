Certain Affinity: nuova ip in esclusiva

Microsoft ha annunciato ufficialmente una serie di importanti giochi in arrivo sotto l’egida di Xbox Game Studios, se dobbiamo credere ai rapporti, ce ne sono molti altri ancora di cui non siamo ufficialmente a conoscenza, alcuni dei quali sono in lavorazione presso studi esterni che hanno ha collaborato con Xbox. Uno di questi è, secondo i rapporti, in fase di sviluppo presso Certain Affinity.

Sebbene la casa di sviluppo sia stata ampiamente conosciuta come uno studio di supporto, secondo quanto riferito sta lavorando a una nuova IP classificata AAA ispirata ai giochi Monster Hunter di Capcom, però solo ed esclusivamente per Xbox. Sebbene nulla sia stato annunciato ufficialmente, è interessante notare che un annuncio di lavoro pubblicato da Certain Affinity per la posizione di ingegnere grafico senior, menziona che lo studio sta lavorando a una “nuova IP originale”, mentre i requisiti nell’annuncio di lavoro elencano anche l’esperienza con i giochi AAA e “esperienza di sviluppo su console Xbox”, avvistata da @klobrille su Twitter che ha scritto un post in merito. Secondo i rapporti, questo non è l’unico progetto esclusivo per Xbox in lavorazione presso la suddetta casa di sviluppo, che l’anno scorso ha annunciato di lavorare per una nuova IP. Lo studio starebbe anche lavorando a una nuova modalità multiplayer per Halo Infinite.