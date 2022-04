Triangle Strategy: disponibile la patch 1.0.3

Il gioco di ruolo strategico di Square Enix Triangle Strategy è uscito a inizio marzo. Una nuova patch, versione 1.0.3, è stata rilasciata e risolve diversi problemi. Di recente il titoto ha raggiunto quota 800.000 copie vendute dal lancio. Potete controllare le note complete del nuovo aggiornamento qui. Ricordiamo che la Prologue demo di Triangle Strategy è disponibile direttamente dal Nintendo eShop. Potete vivere i primi tre capitoli di questa epica storia e trasferire i progressi nel gioco completa. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale di Nintendo:

Decidete il destino di tre potenti regni in Triangle Strategy, un gioco di ruolo tattico per Nintendo Switch presentato in uno strabiliante HD-2D. In questa storia ricca di bivi guidate Serenoa Wolfhort e i suoi fedeli compagni attraverso battaglie strategiche e difficili dilemmi morali. Opterete per una moralità virtuosa, per la difesa della libertà oppure per il pragmatismo? Seguite solo levostre convinzioni.