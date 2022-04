Weird West: la patch 1.01 migliora l’interfaccia utente e aggiunge più slot di salvataggio

Weird West è finalmente uscito meno di due settimane fa e ha ottenuto una discreta quantità di elogi dalla critica. Ma ci sono ancora miglioramenti da apportare: WolfEye Studios sta rilasciando diverse patch per correggere diversi errori e aggiungere funzionalità. La prima dal lancio del gioco (1.01) è ora disponibile su PC e corregge vari bug aggiungendo piccole features. Anche la patch 1.02 è in lavorazione e dovrebbe presentare ancora più miglioramenti insieme ad alcune nuove funzionalità.

Come per la patch 1.01, ora consente di accedere all’inventario dei compagni e del tuo cavallo dall’interfaccia utente del negozio, rendendo così la vendita molto più semplice. Puoi anche vendere oggetti spazzatura ai Vagabondi per strada, assicurandoti così meno avanti e indietro tra le città. Inoltre, invece di tre slot di salvataggio automatico, il gioco ora ne possiede cinque, permettendoti così di tornare sui tuoi passi su decisioni ancora più sbagliate.

La build per PC su Game Pass ora ha anche 10 slot di salvataggio manuale, abbinando così il salvataggio in roaming con Xbox. WolfEye si impegna a lavorare sul gioco a lungo termine e sta esaminando ulteriori correzioni di bug e miglioramenti insieme all’aggiunta di contenuti, modalità di gioco, ecc.

Weird West è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e Epic Games Store)