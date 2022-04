Fire Emblem Warriors Three Hopes: nuovi screenshot

Koei Tecmo rilascerà un altro spin-off di Fire Emblem Musou a giugno. Fire Emblem Warriors: Three Hopes sarà basato sull’ultimo titolo principale, Fire Emblem: Three Houses. Anche se abbiamo già visto molto del gioco in vista della data di uscita di giugno, l’elenco dei giochi su Amazon Japan apparentemente presenta tre nuovi screenshot. Le nuove immagini mostrano la mappa del gioco e anche una scena della storia. A febbraio il titolo è stato valutato in Australia ottenendo una valutazione M per Maturo e conterrà temi fantasy, violenza e interattività online. La valutazione PEGI è classificata come titolo adatto a giocatori con un’età pari o superiore ai dodici anni. Secondo la descrizione del sito ufficiale le dimensione di download dovrebbero essere di circa 13 GB. Di seguito una panoramica del gioco tramite la pagina del sito ufficiale della Nintendo:

Scoprite i destini di tre nazioni in Fire Emblem Warriors: Three Hopes per Nintendo Switch, una storia che si svolge nello stesso universo di Fire Emblem: Three Houses. Ambientato nel Fódlan, un continente governato da tre grandi potenze, Fire Emblem Warriors: Three Hopes riprende i personaggi e il mondo di Fire Emblem: Three Houses per narrare una storia tutta nuova.

Godetevi combattimenti che fondono azione e strategia. Controllate direttamente i personaggi e sterminate orde di demoni mentre date ordini ai tuoi alleati, nel classico stile Warriors. Pensate in modo tattico e studia il campo di battaglia per decidere dove avanzare. Tra uno scontro e l’altro, interagite con i carismatici personaggi di Fire Emblem: Three Houses.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes sarà disponibile dal 24 giugno sulle console Nintendo Switch. Continuate a seguirci su GamesVillage per maggiori informazioni.