Phasmophobia: uscita la VR Overhaul

Phasmophobia ha rivoluzionato l’esperienza horror cooperativa quando è stato lanciato per la prima volta e, poiché Kinetic Games aggiorna continuamente il gioco, le cose sono diventate più inquietanti per gli investigatori del paranormale in erba. L’ultimo aggiornamento è forse uno dei più necessari per coloro a cui piace avvicinarsi e conoscere da vicino i ghoul.

Il 7 aprile, alle 11:00, Kinetic Games ha lanciato l’aggiornamento VR Overhaul per il titolo. Con un sistema VR completamente nuovo ora, il gameplay e la caccia ai fantasmi dovrebbero andare molto più agevolmente e rendere l’esperienza molto più immersiva per i possessori di un visore.

Il gioco ora supporterà tutti i principali visori VR, sono state implementate varie opzioni per afferrare oggetti nonché la possibilità di giocare in modalità VR da seduti o simulare l’accovacciata, per evitare la necessità di chinarsi regolarmente. Queste sono solo alcune delle modifiche apportate dalla revisione, ma nel complesso l’esperienza VR di Phasmophobia sembra essere più fluida, senza tanti bug e molto più accessibile ai giocatori.

Queste modifiche alla realtà virtuale non sono l’unica cosa introdotta dall’aggiornamento VR Overhaul. I nascondigli in ogni mappa e difficoltà sono stati migliorati e sono state introdotte nuove opzioni di trasmissione vocale locale. Come sempre, Kinetic sembra aver lavorato instancabilmente al continuo miglioramento del suo titolo di punta; forse lo vedremo anche lasciare l’accesso anticipato presto.

Phasmophobia è disponibile in versione PC e VR attraverso Steam.