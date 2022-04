God of War Ragnarok: a breve un reveal?, rumor

God of War Ragnarok non ha ancora una data di uscita, ma potrebbe essere mostrato nuovamente a breve, poiché il titolo sarebbe completo. In un tweet, Ruben Morales, un artista al lavoro sul nuovo God of War, ha anticipato che il gioco è completo. Ha condiviso un video di suo figlio che gioca al titolo precedente e ha detto che adora giocare al nuovo gioco, God of War Ragnarok, ma non è in grado di mostrare filmati per ovvi motivi.

Questo probabilmente significa che il gioco è completo e, considerando che ci stiamo già dirigendo verso il secondo trimestre dell’anno, questa non dovrebbe essere affatto una notizia sorprendente. Tuttavia, questo potrebbe significare che presto potremmo ottenere un reveal che potrebbe svelare finalmente la data di uscita. Recentemente è stato affermato che il titolo presenterà una nuova meccanica. Il lancio del gioco è previsto per quest’anno, quindi sembrerebbe giunto il momento che Sony annunci la data di uscita. Le voci hanno suggerito che Ragnarok potrebbe arrivare ad ottobre. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Kratos e Atreus intraprendono un mitico viaggio alla ricerca di risposte e alleati prima che sopraggiunga il Ragnarök.



Insieme, Kratos e Atreus si addentrano nei nove regni in cerca di risposte mentre le milizie di Asgard si preparano alla guerra. Nel loro cammino si immergeranno in splendidi panorami mitici, raduneranno alleati di tutti i regni e affronteranno temibili nemici sotto forma di dèi norreni e mostri. Man mano che la minaccia del Ragnarok si avvicina, Kratos e Atreus si ritrovano a dover scegliere tra la salvezza della loro famiglia e quella dei regni. Kratos e Atreus devono esplorare ognuno dei nove regni, alla ricerca di risposte mentre si preparano all’annunciata battaglia che segnerà la fine del mondo.‎

God of War: Ragnarok verrà lanciato nel 2022 per PlayStation 5 e PlayStation 4.