Lords of the Fallen 2: prevista uscita per console next-gen nel 2023

Lords of the Fallen 2 di CI Games ha avuto un periodo di sviluppo molto difficile dal suo annuncio nel dicembre 2014 . Inizialmente previsto nel 2017, era in fase di sviluppo presso i Defiant Studios (al contrario di Deck13 che aveva lavorato sull’originale). Tuttavia, l’editore si separò da Defiant nel 2019; al quale è subentrata Hexworks, ma una finestra di rilascio sembrava ben lontana.

Secondo il recente Consolidated Management Report di CI Games, tuttavia, sembra che il titolo uscirà il prossimo anno. Sarà un “gioco a prezzo pieno” per Xbox Series X/S, PS5 e PC con la campagna di marketing globale che dovrebbe iniziare nel terzo trimestre del 2022.

“Il sequel di questo franchise è stato sviluppato dal nostro studio interno Hexworks dal 2019. Il nostro studio di oltre 60 membri del team di sviluppo interno ha lavorato a stretto contatto con altri sviluppatori di terze parti in varie discipline nello sviluppo del gioco”



È interessante notare che CI Games ha anche rivelato che Unreal Engine 5 sarebbe il “motore principale per tutte le IP chiave attualmente in fase di sviluppo”. Resta da vedere se questa scelta si applica a Lords of the Fallen 2 o meno. Secondo quanto riferito, il sequel presenta un sistema di combattimento “completamente rivisitato” che sembrerebbe essere più impegnativo.

Non si hanno per ora ulteriori notizie riguardanti il titolo.