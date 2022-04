MotoGP 22: trailer mostra nuove feature del titolo

Come la maggior parte dei giochi realizzati da Milestone, la serie annuale MotoGP è sempre stata traboccante di amore e devozione per la licenza del motorsport su cui si basa, ma mentre ciò significa che gli appassionati possono immergersi in un’esperienza autentica e dettagliata, per i nuovi arrivati ​​o per i fan più occasionali, c’è un barriera all’ingresso decisamente difficile da superare. Con MotoGP 22, tuttavia, sembra che Milestone stia cercando di migliorare il processo di onboarding e offrire ai nuovi arrivati ​​modi migliori e più efficienti per familiarizzare con il titolo. Un trailer rilasciato di recente mette in luce alcune nuove funzionalità incentrate proprio su questo, inclusi tutorial migliorati, la nuova MotoGP Academy, un nuovo sistema di analisi della guida e altro ancora.

MotoGP 22 uscirà a fine mese, il 21 aprile, per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam).