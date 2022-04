Kingdom Hearts IV: Square Enix parla dell’Unreal Engine 5

Con l’Unreal Engine 5 lanciato dopo essere stato disponibile in accesso anticipato per un sacco di tempo, gli sviluppatori di tutto il settore stanno iniziando ad adottare il set di strumenti next-gen per lo sviluppo dei loro prossimi giochi. Tra cui il prossimo Tomb Raider, The Witcher Saga, Mass Effect e progetti futuri di The Coalition e molti altri, non c’è carenza di grandi giochi imminenti che sono stati confermati per utilizzare il nuovo e migliorato motore di Epic.

Un altro di questi è stato recentemente confermato. Square Enix ha annunciato ufficialmente Kingdom Hearts IV, che utilizzerà come motore grafico proprio l’Unreal Engine 5. Parlando con Famitsu, gli sviluppatori dell’action RPG hanno confermato che, mentre il gioco ha utilizzato l’Unreal Engine 4 nei suoi primi sviluppi, passerà completamente al suo successore.

Ecco cosa ha dichiarato Square Enix nella recente intervista presso i microfoni di VGC:

Il gioco completo sarà realizzato con l’Unreal Engine 5, e la qualità dell’illuminazione e dei dettagli sarà di diversi livelli superiori. È interessante notare che il trailer di annuncio del gioco sia stato reso in-engine utilizzando l’Unreal Engine 4.

Kingdom Hearts IV non è l’unico grande gioco di prossima uscita di Square Enix ad utilizzare l’Unreal Engine 5 per il suo sviluppo. Un anno fa, è stato annunciato che anche Dragon Quest 12: The Flames of Fate avrebbe utilizzato il motore.

Per quanto riguarda Kingdom Hearts 4, non ci sono praticamente dettagli sul suo lancio, su quali piattaforme uscirà, o su quali nuovi mondi porterà i giocatori, ma molti sembrano pensare di aver visto accenni di un crossover con Star Wars nel trailer d’annuncio.