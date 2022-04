Classifica italiana: F1 2021 si prende il primo posto

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella tredicesima settimana del 2022, dal 28 marzo al 3 aprile. F1 2021 fa un salto dal primo al terzo posto, prendendosi la vetta che la scorsa settimana era di Kirby e la Terra Perduta, ora secondo. Podio chiuso dal solito FIFA 22, in versione PlayStation 4. Per quanto riguarda invece la classifica PC, Two Point Hospital di SEGA ha la meglio su Elden Ring, sceso di una posizione rispetto alla scorsa settimana: ben 8 titoli di SEGA, tra l’altro, nella sezione PC. Qui sotto potete vedere i titoli top della classifica italiana.

TOTALE

1 F1 2021 – PS4

2 KIRBY AND THE FORGOTTEN LAND* – SWITCH

3 FIFA 22 – PS4

4 POKEMON LEGENDS: ARCEUS* – SWITCH

5 GRAND THEFT AUTO V – PS4

6 GRAN TURISMO 7 – PS4

7 NBA 2K22 – PS4

8 MARIO KART 8 DELUXE* – SWITCH

9 GRAN TURISMO 7 – PS5

10 JUST DANCE 2022 – SWITCH

PC

1 TWO POINT HOSPITAL

2 ELDEN RING

3 MOTORSPORT MANAGER

4 FOOTBALL MANAGER 2022

5 DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA: THE HINOKAMI CHRONICLES

6 MEDIEVAL II: TOTAL WAR

7 EMPIRE: TOTAL WAR COLLECTION

8 PERSONA 4 ARENA ULTIMAX

9 RED DEAD REDEMPTION 2

10 NAPOLEON: TOTAL WAR

* Per questi titoli è considerato solo il dato Retail