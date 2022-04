Cyberpunk 2077: CD Projekt RED sta lavorando alle espansioni

CD Projekt RED ha recentemente confermato di aver iniziato lo sviluppo del prossimo gioco principale di The Witcher, ma anche se lo sviluppatore polacco è pronto ad iniziare a costruire il suo futuro, c’è ancora del lavoro da fare su Cyberpunk 2077. In un recente livestream, il quest director, Pawel Sasko, ha assicurato ai fan che la compagnia ne è ben consapevole.

Sasko ha detto che il team di sviluppo sta lavorando attivamente sulle espansioni di Cyberpunk 2077, e che anche dopo il recente lancio dell’aggiornamento 1.5 del gioco che ha portato diversi miglioramenti, oltre al supporto nativo per current-gen, ci sono ancora miglioramenti che lo studio sta cercando di apportare al gioco in base al feedback dei giocatori.

Ecco le dichiarazioni di Sasko:

Non posso dirvi nulla sui nostri piani futuri . Ma posso assicurarvi che stiamo lavorando a delle espansioni e stiamo lavorando a delle cose per voi ragazzi. Stiamo ancora migliorando il gioco, perché siamo tutti consapevoli che c’è del lavoro da fare. Siamo molto felici che vi sia piaciuta la 1.5, e questo ci dà più… incentivo a lavorare per voi, perché ci mostrate il vostro apprezzamento per essa.Questo è il massimo che posso dirvi.

CD Projekt RED non ha fornito una tabella di marcia specifica su come prevede di supportare Cyberpunk 2077. Prima del suo lancio, lo sviluppatore ha detto che il supporto post-lancio sarebbe stato simile a quello di The Witcher 3, suggerendo che riceverà due espansioni a pagamento complete e più DLC gratuiti.

Intanto, sappiamo solamente che l’espansioni sono in sviluppo presso CD Projekt RED, non ci resta che attendere ulteriori dettagli su tali contenuti per l’opera della casa polacca.