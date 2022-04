Warstride Challenges: data per l’early access

Focus Entertainment e Dream Powered Games hanno annunciata la data dell’early access dell’FPS Warstride Challenges: arriverà su Steam il 19 aprile. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questa la descrizione e le caratteristiche del gioco:

Fai saltare orde di demoni alla velocità della luce in sanguinosi scontri a fuoco in una serie di prove sempre più intense. Rallenta il tempo per mettere a segno colpi alla testa impossibili, fai bunny hop per prendere velocità, scivola negli angoli e fai a pezzi i nemici con onde d’urto distruttive! Muori e riprova per mettere a segno il colpo perfetto, poi dimostra il tuo valore sulla classifica globale e per far sapere al mondo che sei il più grande uccisore di demoni.

Gareggia contro il tempo per superare ogni sfida che ti si presenta, sbloccando e scatenando un arsenale di armi e poteri devastanti. Gareggia con i tuoi amici e la community per ottenere il punteggio più alto e gareggia contro i fantasmi di chiunque online – anche i tuoi streamer preferiti! Che tu sia un professionista degli eSports o un principiante degli sparatutto, progredirai per diventare un maestro degli FPS.

Entra nel vivo: fai esplodere orde di demoni in un combattimento soddisfacente e sanguinoso

Muori e riprova per ottenere il punteggio più alto: mostra al mondo che sei il più grande uccisore di demoni!

Sfida chiunque online, gareggiando in modo asincrono con la modalità Nemesi

Crea, condividi e gioca sfide uniche dalla comunità

Qui sotto potete vedere il trailer per l’early access di Warstride Challenges.