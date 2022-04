Metal Max Xeno Reborn: annunciata la data

Si sapeva che Metal Max Xeno Reborn sarebbe arrivato in Europa durante questo 2022, e oggi il publisher britannico PQube ha annunciato la data di uscita occidentale del JRPG post-apocalittico di Kadokawa Games.

Disponibile in Giappone da settembre 2020, il gioco arriverà anche qui da noi su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC via Steam il 10 giugno. Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Sono disponibili anche i pre-ordini, per l’edizione fisica per PS4 e Switch, con anche una collector’s edition sia per la console Sony che per quella Nintendo. Questa edizione prevede, oltre al gioco, 3 spille smaltate, 3 card con artwork e la scatola da collector’s edition. Potete vedere l’immagine qui sotto.

Queste le caratteristiche del gioco:

Esplora una vasta terra desolata – Attraversa le rovine mortali della baia di Tokyo che brulica di bestie meccaniche intenzionate a cacciare l’umanità fino all’estinzione. Viaggia e combatti in un carro armato o a piedi per scoprire i misteri che giacciono sepolti sotto la sabbia.

– Attraversa le rovine mortali della baia di Tokyo che brulica di bestie meccaniche intenzionate a cacciare l’umanità fino all’estinzione. Viaggia e combatti in un carro armato o a piedi per scoprire i misteri che giacciono sepolti sotto la sabbia. Combattimento esplosivo su veicoli – Arma una varietà di veicoli, dai carri armati alle dune buggies, e combatti i nemici in incontri a turni. Potenzia il tuo arsenale con armi e gadget distintivi per assicurarti la vittoria contro minacce sempre più letali.

– Arma una varietà di veicoli, dai carri armati alle dune buggies, e combatti i nemici in incontri a turni. Potenzia il tuo arsenale con armi e gadget distintivi per assicurarti la vittoria contro minacce sempre più letali. Costruisci un gruppo inarrestabile – Andare da soli è pericoloso. Trova dei sopravvissuti e aggiungili al tuo gruppo per creare uno squadrone di compagni affidabili. Guadagna esperienza insieme e progredisci attraverso gli skill tree uniche di ogni membro.

– Andare da soli è pericoloso. Trova dei sopravvissuti e aggiungili al tuo gruppo per creare uno squadrone di compagni affidabili. Guadagna esperienza insieme e progredisci attraverso gli skill tree uniche di ogni membro. Il ritorno del preferito dai fan – Battle Dog Pochi – Il migliore amico dell’uomo è tornato ed è pronto ad affrontare qualsiasi nemico. Scopri questo compagno speciale e non vagare mai più da solo. Trova le prelibatezze per cani nascoste nei deserti per rendere Pochi il cagnolino più potente.

Qui sotto potete vedere il bounty hunter gameplay trailer di Metal Max Xeno Reborn.