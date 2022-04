Furniture & Mattress: sviluppatori di Braid, Celeste ed Ethereal fanno nascere un nuovo studio

David Hellman (di Braid), Nick Suttner (Celeste, Carto), Nicolás Recabarren (Ethereal) con il compositore Tomas Batista (Ethereal) hanno annunciato di aver unito le forze fondando il loro nuovo studio di sviluppo indie, Furniture & Mattress (qui il sito ufficiale). Grazie al sostegno del publisher Astra Fund, il team creerà un titolo non ancora annunciato che esplorerà il loro amore condiviso per l’avventura e l’esplorazione, i puzzle intelligenti e l’umorismo insolito.

Il co-fondatore David Hellman, ha detto in merito al nuovo studio:

“Quando si lavora su un puzzle, a volte è necessario fare un gran casino prima di rimettere le cose insieme. Devi muoverti in mezzo al caos prima di trovare il giusto ordine. Disegnare può essere così, come anche molte cose nella vita, su scala personale e anche su una grande scala sociale. Queste sono alcune delle cose che stiamo esplorando nelle nostre meccaniche di gioco e nella storia”.



David Hellman sta creando tutta la parte artistica e l’animazione, ed è al suo primo lavoro completo dopo l’apprezzatissimo Braid (e la sua Anniversary Edition). Nick Suttner sta gestendo la narrazione, la produzione e lo sviluppo commerciale, appoggiandosi alla sua esperienza avuta con titoli come Carto, Bloodroots e Guacamelee! 2. Nicolás Recabarren guiderà il game design e la programmazione del progetto, avendo fatto uscire diversi giochi più piccoli e sperimentali, e anche Ethereal, vincitore del premio del pubblico di IGF 2019. Per il loro gioco di debutto, stanno collaborando con il compositore nominato all’IGF Tomás Batista, che ha anche lavorato insieme a Recabarren su Ethereal, per comporre una colonna sonora originale e la parte audio per il gioco.

Essendo un designer che spesso esplora meccaniche innovative in esperienze di breve durata, Recabarren era ansioso di trasformare una sua idea particolarmente promettente in un gioco completo:

“Amo i puzzle game e giocare con nuove meccaniche sorprendenti, ma raramente mi tengono attaccato fino alla fine. Volevo creare un mondo coeso in cui non risolvi i puzzle solo perché è interessante, ma perché ti preoccupi dei bisogni degli altri personaggi e vuoi aiutarli. Così ho contattato Nick per aiutarmi a costruirlo”

A Suttner è piaciuta l’idea della collaborazione, e subito dopo ha contattato Hellman per completare il team di base. Dopo aver stabilito il design, l’arte e la parte narrativa, il team sapeva di aver bisogno di un compositore superstar per il loro primo progetto. Batista ha capito immediatamente l’atmosfera del progetto dalle sue prime composizioni, e si è unito per creare tutto l’audio del gioco.

Nick Suttner dice in merito:

“Abbiamo tutti realizzato giochi in qualche modo per molto tempo, quindi per noi era importante farlo in modo sano – qualcosa della giusta portata, pagandoci adeguatamente e condividendo la visione creativa del gioco. È stato anche fondamentale trovare grandi partner con cui lavorare per le cose che non possiamo fare da soli, come Astra Fund e Popagenda. Vogliamo dare a questo gioco le migliori possibilità di successo”.

Astra Fund è un fondo di investimento filantropico sostenuto da Carina Initiatives, e il team è entusiasta di lavorare insieme su questo titolo. Il titolo di debutto di Furniture & Mattress è uno dei primi giochi finanziati da Astra Fund.

Suttner dice in merito:

“Fin dalla prima chiacchierata che abbiamo avuto con Astra, ci siamo sentiti abbastanza allineati cosmicamente con la loro missione e i loro valori. Il loro sostegno ci permette di mantenere la nostra indipendenza e di auto-pubblicare il gioco che vogliamo fare, e sono stati semplicemente una gioia totale con cui lavorare”.

Vedremo dunque cosa verrà mostrato in futuro su questo primo lavoro di Furniture & Mattress. Qui sotto il logo del team.