PAX East 2022: Alanah Pearce aprirà l’evento

Il PAX East 2022 dà il benvenuto alla famosa scrittrice di videogiochi, produttrice, creatrice di contenuti, doppiatrice e streamer di beneficenza Alanah Pearce, che terrà il discorso chiave Storytime come evento di gioco più partecipato della East Coast. Centinaia di editori, sviluppatori e altri espositori si riuniranno da giovedì 21 aprile a domenica 24 aprile 2022 al Boston Convention and Exhibition Center per la prima volta in due anni.

La prova della vaccinazione COVID-19 è richiesta a tutti i partecipanti, gli espositori, il personale e gli ospiti del PAX East 2022, e la copertura del viso è obbligatoria in ogni momento. Ulteriori informazioni su salute e sicurezza sono disponibili sul sito ufficiale.

L’ospite d’onore del PAX East Alanah Pearce ha informato e intrattenuto milioni di persone attraverso la radio internazionale, internet e la televisione, oltre a giochi come Gears 5 e Cyberpunk 2077. La sua conoscenza del settore ha elevato IGN e Rooster Teeth mentre attirava un pubblico enorme su YouTube e Twitch come Charalanahzard. Pearce ha creato i Video Game Accessibility Awards nel 2020 ed è entrata in uno studio AAA come scrittrice di videogiochi lo stesso anno.

Tanti partner si uniscono a una serie impressionante di nuovi e precedentemente annunciati, come Gearbox Software, Larian Studios, Focus Home Interactive, Koch Media, XSEED, Intel, AMD, Apogee Entertainment, Ysbryd Games, Humble Games, e molti altri. Vedere Games Done Quick battere i record in persona, guardare esports ‘più giovani e più brillanti giocare Valorant per $ 7.500 in borse di studio collegiale, testimone creatori di contenuti popolari gettare giù in Fall Guys, e prendere all-star pannelli con personalità del settore come WWE Superstar Xavier Woods AKA Austin Creed e Jirard “The Completionist” Khalil.

Jerry Holkins, co-fondatore di Penny Arcade e PAX, ha dichiarato:

Anche nei momenti più bui degli ultimi anni, ci siamo trovati in Discord, e abbiamo legato in round di Splitgate o su tabletops simulati”, ha detto Jerry Holkins, co-fondatore di Penny Arcade e PAX. “Ma il PAX East è tornato, proprio come era stato predetto. Ai nostri amici, nuovi e vecchi: Benvenuti a casa.

I badge del sabato per il PAX East 2022 sono quasi esauriti. I badge per quattro giorni sono ora in vendita per 235 dollari, mentre i badge individuali di giovedì, venerdì, sabato e domenica vanno a 62 dollari ciascuno.