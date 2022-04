Capcom Fighting Collection: mostrati i bonus preordine

All’inizio di quest’anno, Capcom ha annunciato Capcom Fighting Collection. In uscita a giugno, la raccolta di molti giochi picchiaduro famosi della compagnia comprenderà molti dei precedenti classici di combattimento di Capcom, inclusi più giochi di Darkstalkers, Hyper Street Fighter II, Cyberbots: Fullmetal Madness e molto altro. Ora, prima del suo lancio, la collezione ha ricevuto un nuovo trailer, che fornisce ulteriori dettagli su cosa aspettarsi da essa, specialmente con il bonus preordine. Oltre ai numerosi giochi che lancerà, Capcom Fighting Collection includerà anche un lettore musicale con 400 tracce, un museo con oltre 500 opere d’arte, una modalità allenamento, salvataggi a metà partita, impostazioni EX e altro ancora. Nel frattempo, coloro che preordineranno il gioco o lo acquisteranno in anticipo (entro il 30 settembre 2022) riceveranno anche alcuni contenuti bonus nel Museo, con 18 brani musicali remixati (otto di CAP-JAMS, sei di Knxwledge e uno ciascuno di Mndsgn, KEIZOmachine!, Olive Oil e Matt Cab) e cinque illustrazioni esclusive (una ciascuna di Chisato Mita, Yuri Kataiwa, Ryuji Higurashi, Tamio e SAKUTAMO). I preordini e gli acquisti anticipati arriveranno anche con un gioco bonus – Three Wonders – nel Capcom Arcade 2nd Stadium, recentemente annunciato, al momento del lancio. Vi ricordiamo che il gioco uscirà il 24 giugno PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e Microsoft Windows.