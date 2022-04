World of Warcraft Classic: microtransazioni in arrivo?

Una versione “classica” dell’espansione Wrath of the Lich King di World of Warcraft Classic del 2008 sembra essere in arrivo e un nuovo sondaggio di Blizzard fornisce suggerimenti sul tipo di microtransazioni che i giocatori possono aspettarsi dall’annuncio ufficiale del gioco. Come riportato da Wowhead, alcuni giocatori hanno recentemente ricevuto un sondaggio in cui si chiedeva la loro opinione su una serie di componenti aggiuntivi opzionali per “il prossimo pacchetto di World of Warcraft Classic” e su quanto sarebbero attraenti se offerti come parte di un pacchetto a pagamento. Nel sondaggio vengono menzionati potenziamenti del personaggio fino al livello 68, potenziamenti del personaggio specifici per i nuovi personaggi di Death Knight, cavalcature utilizzabili sia nella versione classica che nell’attuale versione live di WoW, trasferimenti di personaggi, animali domestici esclusivi e altro ancora.

Il sondaggio prosegue presentando due possibili pacchetti aggiuntivi che i giocatori possono acquistare, chiedendo per quali sarebbero più propensi a pagare. Un’opzione include un potenziamento del personaggio di livello 68 una tantum, un potenziamento del personaggio di Death Knight e un giocattolo per $ 50, mentre l’altra include un regalo di potenziamento del personaggio (da regalare a un altro giocatore), un trasferimento del personaggio, cavalcature da utilizzare in WoW WoW classico e moderno e 30 giorni di gioco per $ 30. Mentre la versione vanilla di WoW Classic consentiva solo il trasferimento di personaggi a pagamento e non includeva alcun componente aggiuntivo aggiuntivo o la possibilità di acquistare potenziamenti del personaggio, Blizzard ha offerto quello che ha chiamato un “Dark Portal Pass” da $ 40 per il rilascio di Burning Crusade Classico nel 2019, che essenzialmente serviva come nome di fantasia per un potenziamento del personaggio. Offriva anche un’edizione digitale deluxe, che includeva il Dark Portal Pass, una cavalcatura esclusiva, una pietra del focolare speciale, un giocattolo unico e 30 giorni di gioco per $ 70. L’inclusione di elementi come cavalcature a pagamento, commissioni per la clonazione dei personaggi e potenziamenti del personaggio in Burning Crusade Classic ha causato un po’ di scalpore nella comunità di WoW Classic l’anno scorso. Molti giocatori hanno ritenuto che comprendesse lo spirito originale dei primi giorni del gioco che WoW Classic stava cercando di replicare, un’epoca in cui quel tipo di microtransazioni e servizi non esistevano. Il fatto che Blizzard sulla base di questo sondaggio sembri raddoppiare i suoi sforzi per monetizzare ulteriormente WoW Classic, che richiede un abbonamento per giocare, rischia di far risorgere quelle stesse conversazioni ancora una volta.