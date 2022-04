Embracer Group: le acquisizioni continueranno

Negli ultimi mesi artisti del calibro di Microsoft, Take-Two Interactive e Sony hanno avuto un enorme successo nel settore con acquisizioni massicce grazie a Embracer Group, mentre anche altre società come Tencent, NetEase e altre hanno preso parte alla conversazione di acquisizioni multimiliardarie. Sebbene gli accordi di Embracer Group non siano stati quasi a quel livello, in termini di volume, l’azienda è stata più impegnata della maggior parte degli altri. Nata come società madre di Deep Silver, Sabre Interactive, THQ Nordic e molti altri, Embracer ha speso ben $ 8,1 su un totale di 62 acquisizioni dall’inizio del 2020 e sembra che la società non abbia intenzione di rallentare. Parlando con il Financial Times (tramite VGC), il CEO di Embracer Lars Wingefors ha affermato che la società prevede di continuare la sua follia di spesa, con altrettante acquisizioni pianificate per i prossimi mesi e anni. Un’area che Embracer sta cercando di espandere è il mercato del free-to-play, mentre la società sta anche cercando di effettuare acquisizioni in particolare negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia, in Cina e in Polonia. Embracer ha effettuato una serie di acquisizioni negli ultimi mesi e anni, tra cui artisti del calibro di Dark Horse Media, Gearbox Entertainment, 3D Realms e molti altri. Nel novembre dello scorso anno, la società ha dichiarato che aveva in programma di effettuare altre 37 acquisizioni nei prossimi 12 mesi, continuando le acquisizioni nel futuro. All’inizio di quest’anno, Embracer Group ha dichiarato che in tutte le sue etichette editoriali e studi di sviluppo aveva in programma di rilasciare oltre 25 giochi AAA entro aprile 2026. Chissà se la vedremo fermarsi oppure per nulla.