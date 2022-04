Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles: nuovi personaggi in arrivo

Un nuovo pacchetto di contenuti per il videogioco di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba The Hinokami Chronicles porta un sacco novità legate nel videogioco sviluppato da CyberConnect2. Ovviamente questi sono contenuti saranno presenti al lancio ufficiale del titolo su Nintendo Switch il 10 giugno, mentre le altre console riceveranno un aggiornamento all’interno dell’hardware.

Il “Pacchetto di personaggi aggiuntivi” è una serie di contenuti scaricabili a pagamento con diversi nuovi personaggi da usare nella Modalità scontro di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba-The Hinokami Chronicles (sia locale che online). La prima uscita, pianificata per questa estate, include Uzui Tengen, il pilastro del suono della squadra ammazzademoni che ha affrontato battaglie furiose contro i demoni nel capitolo del Quartiere dei piaceri dell’anime di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. In seguito, saranno disponibili per l’acquisto in una serie di aggiornamenti periodici altri 6 personaggi apparsi nel capitolo del Quartiere dei piaceri dell’anime di Demon Slayer Kimetsu no Yaiba:

Nezuko (forma demoniaca avanzata)

Tanjiro (Quartiere dei piaceri)

Zen’itsu (Quartiere dei piaceri)

Inosuke (Quartiere dei piaceri)

Daki

Gyutaro

Tutti sono personaggi comparsi in un modo o nell’altro nell’anime e nel manga, e in particolare i due demoni sono stati parte integrante dell’arco narrativo, poiché si sono rivelati una vera sfida per i cacciatori. Se doveste pre ordinare il gioco, avreste:

Gioco completo

5 costumi Uniforme estiva della Scuola Kimetsu (Kamado Tanjiro, Kamado Nezuko, Agatsuma Zen’itsu, Hashibira Inosuke, Tomioka Giyu)

3 costumi Abiti da paziente della Villa delle farfalle (Kamado Tanjiro, Agatsuma Zen’itsu, Hashibira Inosuke)

1 codice per sblocco personaggio della Scuola Kimetsu (Tanjiro Kamado)

16.000 Punti Kimetsu

Non solo: ci sono tante novità ancora celate per il gioco e questo DLC particolare, per le quali non facciamo ovviamente spoiler. Battaglie boss, sfide emozionanti e la trama legata ad un dei capitoli più rinomati e conosciuti dell’anime (e per estensione il manga) di Demon Slayer.