LINE Monster Rancher: annunciato per mobile

LINE Corporation, in collaborazione con Koei Tecmo, ha annunciato LINE Monster Rancher, un nuovo gioco dell’omonima serie Monster Rancher, famosa per il suo sistema di generazione dei mostri, in uscita per iOS e Android nel 2022 in Giappone.

Il titolo permette di addestrare e rafforzare i vari mostri unici puntando alla vittoria nei tornei. Coccolando troppo i mostri essi potrebbero rimanere indietro nell’allenamento, al contrario, spingendoli al limite potrebbero scappare. Come allevatore, divertiti ad allevare mostri a modo tuo mentre capisci le loro attitudini e condizioni.

Addestra e combatti i mostri di Monster Rancher e Monster Rancher 2, rinati con la grafica più recente. Appariranno anche nuovi mostri esclusivi.

Sono state aggiunte varie e nuove funzionalità, come la possibilità di inviare i mostri che allevi in ​​spedizioni in diverse località, nonché di formare squadre di più mostri per competere in battaglie di allevatori classificate. Sono stati inoltre inseriti nuovi metodi di generazione dei mostri, come da caratteristica storica della serie.

Altre informazioni arriveranno a breve.

LINE Monster Rancher sarà disponibile per iOS e Android a partire dal 2022 in Giappone.