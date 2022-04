Monster Hunter Rise Sunbreak: ecco la vera forma di Lunagaron

Monster Hunter Rise di Capcom sta diventando ancora più grande quest’estate con l’uscita di Sunbreak e di recente si è tenuta la live stream dedicata al gioco che ha mostrato molti nuovi contenuti. Il titolo che aggiunge nuove aree, armi, armature e mostri. Uno di quei mostri è Lunagaron, il cosiddetto Drago Lupo di Ghiaccio abituato a percorrere grandi distanze.

Una nuova clip su Twitter di Monster Hunter Rise Japan lo mostra in azione. La vera forma di Lunagaron si manifesta quando cammina sulle due zampe posteriori. I suoi attacchi principali consistono nel fare a pezzi i nemici con i suoi artigli, non diversamente da Odogaron. Fortunatamente, i giocatori avranno armature e armi di grado Master per pareggiare le probabilità. Un altro tweet mostra alcuni degli equipaggiamenti di grado Master che possono essere guadagnati quando arriva Sunbreak.

Monster Hunter Rise è un gioco di ruolo d’azione che trasporterà i giocatori nel colorato villaggio di Kamura, un nuovissimo e tranquillo luogo di montagna che attira i visitatori con la sua cultura unica e le innovative tecnologie di caccia. Dopo che i cacciatori hanno equipaggiato la loro armatura e scelto uno dei vari tipi di armi, apprendono nuovi metodi di caccia e sbloccano nuove strutture, comprese le ancient shrine ruins. Man mano che i giocatori sconfiggono i mostri e avanzano nel gioco, gli oggetti dei nemici caduti possono essere utilizzati per creare armi e armature uniche che aumenteranno le loro possibilità di successo e sopravvivenza futuri.

Per la prima volta in assoluto in un gioco di Monster Hunter, le azioni di grappling basate sul cavo possono essere eseguite utilizzando un wire bug in piedi oppure a mezz’aria, aggiungendo un nuovo livello di manovrabilità aerea alle strategie di caccia e agli attacchi.

Monster Hunter Rise: Sunbreak sarà disponibile dal 30 giugno per Nintendo Switch e PC tramite Steam.