Hell is Us: annunciato il nuovo gioco di Rogue Factor e Nacon

NACON è lieta di annunciare Hell is Us, un nuovo e importante progetto dello studio di sviluppo Rogue Factor. Il direttore creativo del progetto è Jonathan Jacques-Belletête, il quale, prima di entrare nel team, si è distinto per il suo lavoro su Deus Ex: Human Revolution, Deus Ex: Mankind Divided e più recentemente Marvel’s Guardians of the Galaxy. Hell is Us è il progetto più ambizioso dello studio fino ad oggi. Il titolo è sviluppato in Unreal Engine 5. Potete vedere il teaser trailer qui.

Hell is Us è un gioco d’azione-avventura in terza persona ambientato in un mondo semi-open dove il personaggio principale parte alla ricerca delle sue origini in un paese devastato dalla guerra civile. La quasi totale autarchia di questa regione nasconde un oscuro segreto: la recente comparsa di creature soprannaturali che assomigliano ad antiche lapidi e monumenti nella regione. I cittadini chiamano questo fenomeno la Calamità. Armato con armi appositamente forgiate per combattere questi mostri, il protagonista deve imparare a sconfiggerli e utilizzare il suo equipaggiamento in modo saggio.

Di seguito la dichiarazione di Jonathan Jacques-Belletête, direttore creativo del progetto:

Il nostro obiettivo con Hell is Us è quello di riportare la vera avventura e l’esplorazione. Non c’è bisogno di un registro dettagliato delle missioni o di un preciso way point sulla mappa: vogliamo che i giocatori provino il brivido dell’avventura, guidati dalle loro sensazioni e dai loro istinti.

Mentre Alain Falc, CEO di NACON ha dichiarato:

Siamo felici di poter finalmente annunciare questo gioco. Come editore, vogliamo sempre offrire giochi con idee originali che possano piacere al maggior numero di persone possibile. Il primo gioco di Rogue Factor dalla sua acquisizione è anche uno dei nostri progetti più ambiziosi, e non vediamo l’ora di rivelare di più nei prossimi mesi.

Hell is Us sarà disponibile nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.