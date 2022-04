Immortals Fenyx Rising: produttore al lavoro su un titolo non annunciato

Sono circolate voci su un sequel del titolo di avventura e azione open world Immortals Fenyx Rising, e questo potrebbe fornire un’ulteriore prova dello stesso.

Il titolo sviluppato da Ubisoft è stato lanciato a novembre 2020 e, nonostante non sia stato un enorme successo, ha comunque raccolto una discreta quantità di elogi dalla critica. Tom Henderson ha riferito su Xfire che un sequel ha ricevuto il via libera da Ubisoft ed è attualmente in pre-produzione. Sebbene l’editore non abbia confermato completamente il sequel, un profilo LinkedIn per il produttore di Ubisoft Quebec Andrée-Anne Boisvert potrebbe suggerire ulteriormente il suo sviluppo.

Come notato da Faizan Shaikh su Twitter, Boisvert ha lavorato a un titolo non annunciato dall’aprile 2021. I lavori precedenti includono essere produttore associato e poi produttore per Immortals Fenyx Rising oltre a guidare la sua iniziativa post-lancio. Boisvert ha anche lavorato come produttore associato allo sviluppo di Assassin’s Creed Odyssey e come produttore associato per i suoi contenuti post-lancio.

Anche se questa non è ancora una conferma assoluta, fornisce alcune prove che Ubisoft Quebec tornerà per sviluppare il sequel. Il direttore associato Julien Galloudec ha parlato l’anno scorso dell’espansione dell’universo di gioco con la speranza che “può essere qualcosa di più grande e può diventare un franchise”. Se l’uscita del sequel è prevista per il 2023, un annuncio quest’anno non sembrerebbe troppo strana (anche se Ubisoft ha molti altri titoli da rivelare).