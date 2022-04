Pathfinder Wrath of the Righteous: il nuovo DLC arriva il 21 aprile

Owlcat Games ha annunciato che il suo prossimo DLC Through the Ashes per Pathfinder: Wrath of the Righteous uscirà il 21 aprile. Verrà lanciato per PC tramite Steam, GOG ed Epic Games Store. I dettagli sul gameplay devono ancora essere rivelati, ma due nuovi personaggi si uniranno ai giocatori nel loro viaggio.

Un ex ladro, Rekarth è un tiefling descritto come un duro ma che porta a termine le cose. Sendri, d’altra parte, è uno gnomo più spensierato e usa la magia. Sebbene i loro ruoli in questa nuova storia siano sconosciuti, secondo quanto riferito faranno del loro meglio per aiutarti a metterti in salvo (e sperano che tu faccia lo stesso in cambio). Through the Ashes è incluso nel Season Pass ed è il secondo DLC del titolo. Secondo il l’elenco di Steam, include una campagna aggiuntiva che permette ai giocatori di collaborare con altri sopravvissuti per raggiungere il cuore del difensore a Kenabres. Dovete scegliere chi si unirà e allocare le risorse di conseguenza. Di seguito una panoramica del titolo tramite la pagina ufficiale Steam:

Il tuo cammino ti porterà al Worldwound, dove uno squarcio apertosi verso l’Abisso ha permesso a orrori senza fine di invadere la superficie. Per oltre un secolo le nazioni vicine hanno tentato di respingere i nemici provenienti dal portale, ma con scarso successo. Ora hai l’opportunità di porre fine a questo conflitto, ma il cammino verso la salvezza è tutt’altro che chiaro. Guida il tuo esercito e preparati sfidare i potenti signori demoniaci. La tua crociata metterà in moto una catena di eventi che ti cambierà per sempre… e cambierà il mondo intero.

Pathfinder: Wrath of the Righteous è disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Epic Games Store e Steam. Continuate a seguirci su GamesVillage per maggiori informazioni.