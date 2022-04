Danganronpa V3 Killing Harmony Anniversary Edition: ora disponibile

Danganronpa V3 Killing Harmony Anniversary Edition è ora disponibile per iOS tramite App Store per €15,99 e Android tramite Google Play per €11,99, ha annunciato Spike Chunsoft.

Il titolo, annunciato in uscita a maggio 2021, è finalmente disponibile. Il titolo si presenta come il terzo della saga di Danganronpa, la serie di giochi, ispirata all’omonimo anime, con un nuovissimo ambiente “psico-cool” e un cast di personaggi tutti nuovi! Sopravvivi alle prove di classe rinnovate con la sua miriade di nuovi minigiochi!

Kaede Akamatsu, si risveglia in un aula scolastica che non riconosce assieme ad altri studenti nella stessa situazione. Il preside Monokuma dichiara che gli studenti devono partecipare a un Killing Game per sopravvivere nella scuola. Mentire, bluffare, ingannare e scoprire bugie e verità.

Il gioco si presenta con uno stile grafico 2.5D unico nel suo genere, fondendo sprites e immagini bidimensionali a sfondi 3D, in modo da creare un’affascinante effetto di immagine piana ma allo stesso tempo stereoscopica.

