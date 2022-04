Diablo 3: la patch 2.7.3 include migliorie per la Stagione 26 e il 4K

Blizzard Entertainment continua a supportare Diablo 3. La stagione 26: La caduta dei Nefilim sarà pubblicata il 15 aprile e offre nuove funzionalità come Echoing Nightmare. L’aggiornamento 2.7.3 è attualmente disponibile per il download e, insieme a queste modifiche, porta anche il vero 4K nel gioco quando viene eseguito su Xbox Series X.

In precedenza, era bloccato su una risoluzione di 1080p su Xbox Series X, il che era strano considerando che Xbox One X poteva eseguire l’upscaling a 4K. Il problema ora è stato risolto, quindi è possibile divertirsi a sconfiggere i demoni dell’Inferno nel glorioso 4K.

Per quanto riguarda il contenuto della stagione 26, prevede la raccolta di Petrified Screams dopo aver sconfitto i Greater Rift Guardians. Fornisce l’ingresso nell’Echoing Nightmare che diventa progressivamente più difficile man mano che vengono sconfitti più nemici. Otterrai una serie di ricompense da EXP e leggendari a frammenti di sangue e gemme, inclusa la nuova gemma leggendaria, Sussurro dell’espiazione. Potete controllare le note complete qui. Di seguito una panoramica della patch:

Aggiornamento 2.7.3

Impedito ai giocatori di cambiare difficoltà mentre è attivo un Echoing Nightmare.

Risolto un problema per il quale Dono dell’accaparratore lasciava cadere l’oro in Echoing Nightmares.

Risolto un problema per il quale la vignetta del sogno di Orek a volte scompare in Shrouded Moors e Putting Woods quando si entra in qualcosa di diverso dal livello 1.

Risolto un bug che causava la visualizzazione incoerente degli effetti visivi di apertura di Orek’s Dream.

Di seguito una panoramica del titolo:

Intere generazioni di giocatori hanno affrontato le orde demoniache di Diablo, ed è finalmente giunto il momento anche per te di lasciare il segno nella leggenda dei giochi di ruolo d’azione. L’Eternal Collection include Diablo 3, l’espansione Reaper of Souls e il pacchetto Ascesa del Negromante, tutti insieme in un unico prodotto. Preparati, eroe… i cancelli degli Inferi stanno per aprirsi.

Diablo 3 è disponibile per Xbox One, PlayStation 4, PC tramite Steam e Nintendo Switch.