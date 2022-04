PlayStation VR2: il lancio è stato posticipato nel 2023, rumor

Sony ha rivelato ufficialmente PlayStation VR2 lo scorso gennaio dopo mesi di leak. Altri importanti annunci includono Horizon: Call of the Mountain in fase di sviluppo per il display montato sulla testa per gentile concessione di Firesprite Studios e Guerrilla Games. Tuttavia, Sony deve ancora confermare quando verrà lanciato l’hardware.

Bloomberg ha indicato un rilascio per le vacanze 2022 mentre PSVR Without Parole (che ha accuratamente trapelato le specifiche dell’HMD prima dell’annuncio) ha riferito che sarebbe stato lanciato nel primo trimestre del 2023. Anche Ross Young, CEO di Display Supply Chain Consultants, sembra propenso per quest’ultimo. Su Twitter, Young ha notato che le spedizioni di display VR aumenteranno del 50% quest’anno nonostante i ritardi al 2023 di Apple e Sony. Un grande salto è stato previsto anche per il 2023, probabilmente a causa del rilascio dei nuovi HMD. Rimandare il rilascio di PlayStation VR2 non sarebbe strano. Sony ha affrontato problemi di fornitura per PS5 l’anno scorso e probabilmente vuole aumentare la sua base di utenti per aumentare le possibilità di successo di PSVR. Dovremo aspettare maggiori dettagli quindi restate sintonizzati. Nel frattempo, l’ex scrittore di Valve Chet Faliszek ha detto sull’HMD quando lo ha provato alla GDC 2022.

Di recente nDreams ha annunciato un investimento di 35 milioni di dollari nello studio del gruppo Aonic di recente costituzione e ha dichiarato che molti progetti sono in fase di sviluppo prima e che tra questi sono inclusi i giochi di nuova generazione per l’attesissima PlayStation VR2. Alcuni rumors hanno affermato che anche una versione PSVR2 di Half-Life: Alyx è in lavorazione, ma ricordiamo sempre di prendere queste informazioni con cautela fin quando non saranno pubblicate notizie ufficiali. Inoltre Sony è rimasta a bocca aperta sul fatto che il nuovo visore sarà in grado di riprodurre i giochi nella libreria del PSVR originale.

