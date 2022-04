Nintendo: acquistato un terreno adiacente al quartier generale

Questo è un periodo di grandi annunci per Nintendo, ed il suo presidente Shuntaro Furukawa, ha confermato tramite un comunicato stampa che la società ha ora acquisito il terreno di fronte al quartier generale di Nintendo a Kyoto, in Giappone, per 40 milioni di dollari americani. La compagnia acquisirà e utilizzerà il terreno per risorse aggiuntive e sviluppo, l’attuale data di completamento per la costruzione è dicembre 2027.

Ecco alcune informazioni a riguardo: