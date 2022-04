Apex Legends: risolti molti problemi legati ai personaggi

Respawn Entertainment ha rilasciato una nuova patch per Apex Legends, affrontando una manciata di problemi importanti dal lancio dell’evento Warriors Collection. Su Storm Point, ci sono stati problemi con le abilità posizionabili, che ostavolavano così personaggi come Wattson, Pathfinder e Rampart. Secondo quanto riferito, quelli sono stati risolti con questa patch.

Sono stati risolti anche altri problemi come i controller di terze parti che non funzionavano su Xbox Series X|S. Sono state implementate anche varie correzioni per le console di nuova generazione, il controllo in modalità a tempo limitato e l’evento della storia di Bangalore. Secondo le risposte al tweet, tuttavia, sembrano esserci ancora problemi con la chat di gioco che non funziona su Xbox Series X|S, quindi c’è da aspettarsi altre patch nelle prossime settimane. Per rimanere sempre aggiornato sul titolo consulta la sezione News dedicata.

Apex Legends è attualmente disponibile per Xbox One, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.