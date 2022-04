Ecco il nuovo video di Fire Emblem Three Hopes

I giocatori potranno scoprire il destino di tre grandi potenze quando Fire Emblem Warriors: Three Hopes, una storia originale ambientata nel familiare universo di Fire Emblem: Three Houses, uscirà per Nintendo Switch il 24 giugno 2022. Il trailer Destini intrecciati dedicato a Fire Emblem Warriors: Three di Hopes (Nintendo Switch) introduce il protagonista principale Shez e il suo nemico più formidabile, Flagello Cinereo, insieme ai personaggi principali più conosciuti, oltre a mostrare nuovi elementi di gioco.

In questa nuova storia, i futuri reggenti delle tre nazioni che governano Fódlan incontrano Shez, un mercenario in missione. In che modo questo incontro casuale cambierà il futuro del continente? I giocatori guideranno Shez attraverso questa storia ancora inedita e i suoi tre percorsi divergenti.

In Fire Emblem Warriors: Three Hopes, i giocatori possono esplorare l’accampamento e interagire con gli alleati prima di lanciarsi nella mischia. È possibile godersi allenamenti, pasti gustosi e conversazioni insieme, rafforzare i legami e sbloccare nuove abilità che potrebbero cambiare le sorti della battaglia.

I giocatori possono impartire ordini agli alleati in tempo reale, mentre attaccano orde di nemici. Fanno ritorno anche alcuni elementi strategici di Fire Emblem: Three Houses, come l’Assistente. Gli alleati possono proteggere il giocatore e aiutarlo a scatenare potenti mosse chiamate Specialità Partner.

Le forze armate possono essere manovrate sulla mappa tenendo d’occhio gli obiettivi. Sulla mappa si possono trovare anche eventi extra, come l’apparizione dei punti da ispezionare, la mercante Anna che vende oggetti di valore e altro ancora. È possibile cambiare liberamente le classi dei personaggi per essere preparati a qualsiasi incontro con i nemici. I tratti unici dei compagni con classi diverse possono essere utilizzati per una varietà di combinazioni tattiche.

La Limited Edition di Fire Emblem Warriors: Three Hopes uscirà il 24 giugno 2022 insieme alla versione standard del gioco e include un artbook, una mappa in tessuto di Fódlan, un set di cinque statuine in acrilico e un set di cartoline dei personaggi, oltre alla scheda di gioco.

