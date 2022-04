Ecchi: tra le ultime uscite del Nintendo eShop anche un hentai soft, si gioca ad una mano

Tra le ultime uscite sul Nintendo eShop, un puzzle game ecchi.

Non che ci si possa scandalizzare più di tanto, anzi, ma potrebbe comunque fare un certo effetto vedere sul Nintendo eShop un gioco dal titolo Hentai Uni. Effetto che potrebbe fare anche in realtà su store Microsoft o Sony, in quanto l’idea di contenuti erotici più o meno espliciti sembra quasi possa essere una prerogativa riservata ad uno Steam o più in generale al mondo PC.

Però sicuramente vedere un titolo del genere all’interno dell’universo Nintendo, tra le nuove uscite (da ieri 11 aprile), potrebbe creare un qualcosa di straniante, per quanto la grande N, con il tempo, si stia lasciando dietro quell’idea di mondo per famiglie privo di contenuti per adulti.

Ma andando più al sodo, che tipo di gioco è questo Hentai Uni? per quanto ci sia la parola Hentai al suo interno, è più giusto definirlo ecchi, in quanto i contenuti non sono espliciti, ma più soft. Si tratta infatti di un puzzle game dove il giocatore deve andare a formare l’immagine di una ragazza in posa, con più o meno vestiti, ma nulla di totalmente spinto. Infatti è un PEGI 12, con avvertenza di scene di nudo e allusioni sessuali.

Tra le caratteristiche, il fatto che ci sono “4 ragazze e 12 scene splendidamente disegnate ti rallegreranno e ti aiuteranno a rilassarti!” in oltre 60 livelli. La descrizione del titolo gioca sull’ironia della situazione con un “è un puzzle game che può essere giocato con una mano.”

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di questo ecchi pubblicato dal canale YouTube ContraNetwork.